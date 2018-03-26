Survivor 2018'de Acun Ilıcalı Ümit Karan'ı bitirdi öyle bir hareket yaptı ki

Survivor 2018 önceki akşam dokunulmazlı oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyununu All-star takımı kazandı. Oyun sonunda Acun Ilıcalı'nın yaptığı bir hareket Ümit Karan'ı yerle bir etti. Peki Acun Ilıcalı, Ümit Karan'a ne yaptı?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı Ümit Karan'ı bitirdi öyle bir hareket yaptı ki

Survivor 2018, TV 8 ekranlarında tüm hızıyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Önceki yarışmacılardan oluşan All-star takımıyla, Gönüllüler takımınının kıyaseıya rekabeti Temmuz ayına kadar sürecek. Survivor 2018'de dün akşam yine bol rekabetli bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor 2018'de Acun Ilıcalı Ümit Karan'ı bitirdi öyle bir hareket yaptı ki

Survivor'ın klasik oyunlarından birini oynadı dün akşam yarışmacılar ve ada konseyine gitmemek, takımların birini göndermemek için ellerinden geleni yaptılar. Oldukça sert olan bu oyunda yine bir sakatlık yaşandı. Hakan Hatipoğlu'nun kaşı açıldı.

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Survivor 2018'de Acun Ilıcalı Ümit Karan'ı bitirdi öyle bir hareket yaptı ki

Dokunulmazlık oyunun kazanan tarafı ise All-star takımı oldu. Gönüllüler takımına oldukça üstünlük sağlayan All-star takımı bu üstünlüğünü yine kaybetmedi ve Gönüllüler takımını ada konseyine gönderdi. Ancak dün akşama tüm bunların yanı sıra, Acun Ilıcalı'nın Ümit Karan'a yaptığı hareket damga vurdu. Bu hareket Ümit KAran'ı bitiren hareket oldu.

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Survivor 2018'de Acun Ilıcalı Ümit Karan'ı bitirdi öyle bir hareket yaptı ki

Survivor'ın bu haftaki dokunulmazlık oyununu kazanan takımı All Star oldu. Ümit Karan ve Turabi güzel bir performans sergiledi. Ümit Karan oyun sırasında 2'de 2 yaparken Turabi ise 3'te 3 yaptı.

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