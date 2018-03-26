Survivor 2018'de Acun Ilıcalı Ümit Karan'ı bitirdi öyle bir hareket yaptı ki

Dokunulmazlık oyunun kazanan tarafı ise All-star takımı oldu. Gönüllüler takımına oldukça üstünlük sağlayan All-star takımı bu üstünlüğünü yine kaybetmedi ve Gönüllüler takımını ada konseyine gönderdi. Ancak dün akşama tüm bunların yanı sıra, Acun Ilıcalı'nın Ümit Karan'a yaptığı hareket damga vurdu. Bu hareket Ümit KAran'ı bitiren hareket oldu.