Survivor 2018 ünlüler takımı kadrosu kim kaç kere katıldı?

Survivor yeni sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8 kanalınrda izleyici ile buluşuyor. Survivor All Star kadrosunun ünlüler kısmı bildik yüzlerden oluşuyor. Survivor ünlüler takımı kadrosundaki yarışmacıların isimleri şöyle: Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan
ALL STAR ÜNLÜLERİ KAÇ KERE SURVİVOR'A KATILDI : Survivor adasına giden ünlüler takımı fazlasıyla eskimiş yüzlerden oluşuyor. Turabi, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem ve Merve Aydın üçüncü kez yarışmaya katılıyor.
Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Adem Kılıçcı, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can ve Ümit Karan'ın da bu Survivor'a ikinci katılışları. Haliyle ünlüler takımında 'merak' edilecek bir tek kişi bile kalmadı. Bu yönüyle ünlüler All star kadrosu Survivor fanatiklerinden 'aynı isimleri görmekten gına' geldi eleştirisi aldı.
Survivor gönüllüler takımı 2018 kadrosunda kimler var?
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