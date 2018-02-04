Survivor 2018 Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kim

Nihat Doğan'ın 'Ülkesini bizlere emanet' ederek gittiği ilk Survivor'ı kim unutabilir ki. Nihat Doğan, katıldığı ilk Survivor'da hayli olaylı bir yarışmacı olan Nihat Doğan Derya Büyükuncu ile çok defa tartışmış, Pascal Nouma'ylada fiziksel temasla kavga etmiş ve Pascal Nouma'nın diskalifiye olmasına neden olmuştu. Daha sonra yeniden Survivor'a katılacaktı ancak Mersin'de tecavüz edilerek katledilen Özgecan Arslan hakkında attığı tweet yüzünden Survivor hayalleri suya düşmüş ve kadrodan çıkarılmıştı. Nihat Doğan'ın Survivor hasreti sona eriyor. Nihat Doğan Survivor 2018'de yarışacak. O zaman Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında bir bakalım. Nihat Doğan Seda Sayan'dan sonra kimle sevgili oldu şuan ki sevgilisi kim biliyor musunuz? İşte detaylar...

NİHAT DOĞAN KİMDİR? 13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.

11 yaşında iken babasını kaybeden Nihat Doğan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Nihat Doğan Muş‘un ünlü Batıkan aşireti’ndendir.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.

Kendisinden 12 yaş büyük olan Seda Sayan’la uzun süre nişanlı kalıp, kendisinden oldukça söz ettirmiştir. Nihat Doğan, söylediği her cümlede “lakin” kelimesini kullanan ve söylediği her sözle olay olmayı başarmış, halk arasında “Nihat Doğan felsefesini” yaratmıştır. “Saygıda sıfır hatayla oynarım” sözü onu medyanın gündemine oturtmuştur.