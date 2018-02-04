  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Survivor 2018 Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kim

Survivor 2018 Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kim

Katıldığı ilk Survivor hayli olaylı geçen Nihat Doğan, Survivor 2018'de. Peki yeniden Survivor'a katılacak olan, daha önce Pascal Nouma'dan dayak diyen Nihat Doğan kimdir nereli kaç yaşında şuan sevgilisi kim?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-02-2018 14:00 - Güncelleme: 04-02-2018 14:00

Nihat Doğan'ın 'Ülkesini bizlere emanet' ederek gittiği ilk Survivor'ı kim unutabilir ki. Nihat Doğan, katıldığı ilk Survivor'da hayli olaylı bir yarışmacı olan Nihat Doğan Derya Büyükuncu ile çok defa tartışmış, Pascal Nouma'ylada fiziksel temasla kavga etmiş ve Pascal Nouma'nın diskalifiye olmasına neden olmuştu. Daha sonra yeniden Survivor'a katılacaktı ancak Mersin'de tecavüz edilerek katledilen Özgecan Arslan hakkında attığı tweet yüzünden Survivor hayalleri suya düşmüş ve kadrodan çıkarılmıştı. Nihat Doğan'ın Survivor hasreti sona eriyor. Nihat Doğan Survivor 2018'de yarışacak. O zaman Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında bir bakalım. Nihat Doğan Seda Sayan'dan sonra kimle sevgili oldu şuan ki sevgilisi kim biliyor musunuz? İşte detaylar...

NİHAT DOĞAN KİMDİR?  13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.

11 yaşında iken babasını kaybeden Nihat Doğan fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Nihat Doğan Muş‘un ünlü Batıkan aşireti’ndendir.

2015 yılında Survivor All-Star'a katılacaktı fakat Özgecan Aslan hakkında Twitter'da "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız." dedi ve halktan büyük tepki aldı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Nihat Doğan'ı Survivor All-Star 2015'den men etti ve Galatasaray SK eski yöneticilerinden Adnan Öztürk'ün kendisi hakkındaki ihraç talebi Yönetim Kurulunca oy birliğiyle olumlu bulundu. Böylece 2015 yılının Mart ayında yapılacak olan Mali Genel Kurulda ihraç istemiyle oylama yapılmasının yolu açılmış oldu.

Kendisinden 12 yaş büyük olan Seda Sayan’la uzun süre nişanlı kalıp, kendisinden oldukça söz ettirmiştir. Nihat Doğan, söylediği her cümlede “lakin” kelimesini kullanan ve söylediği her sözle olay olmayı başarmış, halk arasında “Nihat Doğan felsefesini” yaratmıştır. “Saygıda sıfır hatayla oynarım” sözü onu medyanın gündemine oturtmuştur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Survivor 2018 Nihat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi kim haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Nihat Doğan
NİHAT DOĞAN KİMDİR?

 Nihat Doğan,5 mayıs 1973 tarihinde doğmuştur. Ünlü Batıkan aşiretinden olduğunu söylemiştir.  Müzik  dünyasına 19 yaşında ‘Kırdın Kalbimi’ adlı albümüyle adım atmıştır. Kendisinden 12 ya

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat