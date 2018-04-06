Survivor 2018 40. bölüm fragmanı 'Hilmi, Damla ve Murat da yeterli olmadı'

Yeni konsepti ve takımlarıyla büyük değişiklik yaşayan Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımları Alp Kırşan'ın sunacağı ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Alp Kırşan'ın 'Ödül içinde ödül var' sözleriyle duyurduğu oyunda kıran kıran bir mücadele sırasında sakatlıklar da yaşanıyor.

'KÜLLERİMİZDEN YENİDEN DOĞMALIYIZ' Diğer yandan Survivor'ın son bölümünde yeni takımlar iletişim ve yemek oyununda mücadele etti. Ancak her iki oyunu da Ünlüler takımı kazanmayı başardı. Takımlarına gelen Murat Ceylan, Hilmi Cem ve Damla'ya rağmen yine oyun kazanamayan Gönüllüler takımı kendi içlerinde hesaplaşma yaşarken, yeni isimlerin yorumları ise dikkat çekti. Gönüllüler'in yeni ismi Hilmi Cem, 'Küllerimizden doğmayı her zaman bilmek zorundayız' dedi. Murat Ceylan ise, 'Biz üç kişinin bu takıma karşı ayrı bir sorumluluğu var' sözleriyle üzerlerindeki yükü özetledi.

TURABİ'DEN ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINA GÖNDERME: Survivor'da Gönüllüler takımına Turabi'den ise eleştiri geldi. Ödül oyunu öncesinde konuşan Turabi'nin, 'Bundan önceki oyunda Hilmi, Damla ve Murat kardeşimiz de yeterli olmadı. Sadece görünen bir yüz var. Belki de oradakiler adamların aklını karıştırıyor.' sözleri dikkat çekti.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Survivor'da konsept değişikliği sonrasındaki yemek oyununda başa baş bir mücadele vardı. Ancak gülen taraf yine Ünlüler oldu. Kazanın yoğurtlu et döner kazanacağı yarışmayı Ünlüler takımı kazandı.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümde, iletişim oyunu diğerlerine göre daha anlamlıydı. Kazanan takımın ailesinden bir kişiyle yüz yüze canlı olarak mesajlaşacağı iletişim oyununa Gönüllüler takımı hızlı başladı. Ancak daha sonra Ünlüler takımı durumu eşitleyerek, skoru 9-9'a kadar getirdi. Oyun sonunda kazanan taraf ise yine Ünlüler takımı oldu.