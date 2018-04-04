Survivor 2018 39. bölüm fragmanı sinirler geriliyor

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanacak 39. yeni bölümü, yine heyecan dolu dakikalara sahne olacak. Yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler iletişim oyunuyla karşı karşıya gelecek. Öte yandan Hilmicem İntepe, Damla Can ve Murat Ceylan'ın All Star adasına veda etmesiyle birlikte adada duygu dolu anlar yaşanacak.

Ayrıca Ümit Karan ile Berna Canbeldek, iletişim oyununda sert bir tartışma yaşayacak. İşte merakla beklenen Survivor 2018'in 39. yeni bölüm fragmanı...

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