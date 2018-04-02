Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! All Star ve Gönüllüler son kez sahada

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni konsepten önceki son bölümde, All Star ve Gönüllüler takımları son defa karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı, Survivor'da All Star Gönüllüler konseptinin bittiğini ve karma yarışmacılardan oluşacak iki yeni takımın artık mücadele edeceğini açıklamıştı. Yarışmanın ilk gününden bugüne kadar Gönüllüler'e karşı ezici bir üstünlük kuran All Star'daki yarışmacılar iki takıma bölünecek. Ve artık Survivor'da yeni dönem başlayacak. Ilıcalı bu kararı, 'All Star'ı yenecek takım yok. Bu sene düşündüğümüz konseptte hata yaptık. Artık birbirine denk iki takım olacak' sözleriyle duyurmuştu. Yeni takımların hangi isimlerden oluşacağı ise Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

Survivor'ın yeni bölümünde, son defa beraber oyuna çıkacak olan All Star takımı, birbirine sarılmış bir halde sahaya geliyor. Acun Ilıcalı da, 'All Star takımı kenetlenmiş durumda. Son defa bir aradasınız.' sözleriyle durumu özetliyor.

All Star'da yarışmacılar hangi takımda olacaklarını merak ederken, Hilmi Cem'in 'Bizi çok büyük şeyler bekliyor.' sözleri dikkat çekti. Sema ise, 'Arkadaşlarımla beraber son ödül oyununa çıkacağız. Birlikte oynacağımız son ödül oyunu olacak.' dedi.

Adem ise yeni konsept hakkındaki endişelerini dile getirerek, 'Bu konseyde sadece kendi takımımı düşünüyorum. Kendi takımım nasıl parçalanacak veben hangi takımda olacağım bunu düşünüyorum' ifadelerini kullanıyor.

CUMALİ'NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

All Star ve Gönüllüler'in son ödül oyunu öncesinde Cumali'nin 'Hepimiz biriz arkadaşlar' sözleri karşı takımın tepkisini çekti. İkiye bölünecek olan All Star takımından Ümit Karan ve Hilmi Cem, Cumali'nin sözlerine kızdı. Ümit Karan, 'Baştan bir olacaktınız. Sorun orada' diyerek tepkisini gösterdi.

  • Medya 02 Nisan 2018 09:23
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