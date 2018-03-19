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Survivor 2018 28. bölüm fragmanı! Survivor'da sakatlanan İpek hastanelik oldu!

Survivor 2018'in 19 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 28. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Gönüllüler'de eleme adayı olan İpek Yaşar, ödül oyunu sırasında yüzünü sert şekilde çarparak korkutan bir kaza geçiriyor. Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahale ettiği İpek ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Survivor'da aynı zamanda elenme potasında da olan İpek'in sağlık durumu yeni bölümde ortaya çıkacak.

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı yayınlanacak 28. yeni bölümünde, Türk ve Yunan takımları karşı karşıya gelecek. All Star ve Gönüllüler'den yemek ödüllü oyunu kazanan takım hem karnını doyuracak hem de Survivor Yunanistan takımıyla mücadele edecek.

Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde, Survivor'da yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha ekleniyor. Ödül oyunu sırasında sulu kaydırakta Gönüllüler'den İpek yüzünü sert şekilde zemine çarpıyor. Acı içinde kıvranan İpek'in yardımına Survivor sağlık ekibi koşarken, İpek'in durumunu gören yarışmacılar da büyük üzüntü yaşıyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan İpek'in sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

HAKAN VE NAGİHAN'DAN ALL STAR'A SERT SÖZLER

Survivor'da Nagihan ve Sema arasındaki gerilim devam ederken, Hakan Hatipoğlu ise All Star takımını sert sözlerle eleştirdi. Hakan Hatipoğlu, 'Karşı takımın performansı All Star ama ruhları hiç bir şey' sözleriyle All Star'a sert tepki gösterdi.

Nagihan Karadere ise eski takım arkadaşlarına, 'Kaybetme korkusu insana her şeyi yaptırabiliyormuş. All Star takımının bizden öyle birkorkusu olacaktır ki her sahaya çıktıklarında kaçacak delik arayacaklar.' sözleriyle meydan okudu.

  • Medya 19 Mart 2018 08:49
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • zz 19 Mart 2018 09:03 günüllülere ipek,all stara Berna. binlerce aday arasından gönüllüleri seçtik diyor bir de acun bey, yüzme bilmeyen, koşamayan bu insanlardan daha iyisi yokmuydu? bu sezon gönüllü takımı seçimi ile all star zaten avantajlı

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