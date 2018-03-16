Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018'in 16 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, iletişim ödülü sırasında şok bir kaza yaşanıyor. Gönüllüler'den Funda Alkayış denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Bir anda gözden kaybolan Funda sudan çıkamayınca korku dolu anlar yaşanıyor. Denizde boğulmak üzere olan Funda'nın yardımına takım arkadaşları ve ekip üyeleri koşuyor. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Funda'nın sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.

Survivor 25. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununa çıkacaklar. Survivor'ın cuma akşamı ekranlara gelecek bölümünde iki takımdan birisi ailesiyle iletişime geçecek. Bu haberi duyan yarışmacılar gözyaşlarına boğluyor. Özellikle kadın yarışmacıların daha da duygulandığı bu anlarda Nagihan ise özel durumundan dolayı daha fazla hüzünleniyor.

YENİ BÖLÜMDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Zorlu iletişim oyununda Gönüllüler takımından Funda sudan çıkmakta zorlanıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmenin ardından tüm ekip seferber oluyor ve korku dolu anlar yaşanıyor.

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış 30 yaşında. Mersin’li. Dövüş sporlarıyla uğraşıyor. 27 kez Türkiye şampiyonu olmuş. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Dünya’nın en büyük organizasyonlarından birinde tek Türk bayan dövüşçü. WBS Avrupa ve Dünya şampiyonluk kemerine sahip. Adıyaman’da beden eğitimi öğretmeni. Funda Alkayış 1.62 boyunda ve 30 yaşında...