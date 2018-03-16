Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018'in 16 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, iletişim ödülü sırasında şok bir kaza yaşanıyor. Gönüllüler'den Funda Alkayış denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Bir anda gözden kaybolan Funda sudan çıkamayınca korku dolu anlar yaşanıyor. Denizde boğulmak üzere olan Funda'nın yardımına takım arkadaşları ve ekip üyeleri koşuyor. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Funda'nın sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.

Survivor 25. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununa çıkacaklar. Survivor'ın cuma akşamı ekranlara gelecek bölümünde iki takımdan birisi ailesiyle iletişime geçecek. Bu haberi duyan yarışmacılar gözyaşlarına boğluyor. Özellikle kadın yarışmacıların daha da duygulandığı bu anlarda Nagihan ise özel durumundan dolayı daha fazla hüzünleniyor.

YENİ BÖLÜMDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Zorlu iletişim oyununda Gönüllüler takımından Funda sudan çıkmakta zorlanıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmenin ardından tüm ekip seferber oluyor ve korku dolu anlar yaşanıyor.

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Alkayış 30 yaşında. Mersin’li. Dövüş sporlarıyla uğraşıyor. 27 kez Türkiye şampiyonu olmuş. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Dünya’nın en büyük organizasyonlarından birinde tek Türk bayan dövüşçü. WBS Avrupa ve Dünya şampiyonluk kemerine sahip. Adıyaman’da beden eğitimi öğretmeni. Funda Alkayış 1.62 boyunda ve 30 yaşında...

  • Medya 16 Mart 2018 08:46
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hasan 16 Mart 2018 09:35 ne kadar da güzel bir senaryo milletimiz de bunları seyerediyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro