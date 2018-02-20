Survivor 20 Şubat 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 20 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim Marcus oldu.

Gerçekleştirilen önceki konseyde Gönüllüler takımından Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Marcus eleme adayları olarak belirlenmişti. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Marcus, Survivor 2018'e veda eden isim oldu.

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