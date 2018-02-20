Survivor 20 Şubat 2018 kim elendi? Adaya veda eden ilk isim!

Survivor'da bu hafta kim elendi belli oldu. Gönüllüler takımından Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Marcus önceki ada konseyinde SMS oylamasına çıkmıştı. Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre elenen isim olan Marcus adaya veda etti.

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 20 Şubat Salı akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Marcus'du. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Marcus oldu. Twitter

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Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Cumali Akgül, bireysel dokunulmazlık sahibi Funda Alkayış'ın kararıyla ikinci eleme adayı Yağmur Banda ve haftanın performans birincisi Ramazan Kalyoncu'nun kararıyla üçüncü eleme adayı da Marcus olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Marcus, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.



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Survivor 2018'e veda eden Marcus kimdir? Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Twitter

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