Survivor 19 Mart 2018 kim elendi?

Survivor 2018'in 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde en az SMS desteğini alarak elenen isim İpek Yaşar oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı İpek Yaşar, bireysel dokunulmazlık sahibi Nagihan Karadere'nin kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Funda Alkayış'ın kararıyla üçüncü eleme adayı da Birsen Bekgöz olmuştu.

SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan İpek Yaşar, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.