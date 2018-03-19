Survivor 18 Mart 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 18 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan İpek Yaşar, Ramazan Kalyoncu ve Birsen Bekgöz için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı İpek Yaşar, bireysel dokunulmazlık sahibi Nagihan Karadere'nin kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Funda Alkayış'ın kararıyla üçüncü eleme adayı da Birsen Bekgöz oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından İpek, Ramazan ve Birsen için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.