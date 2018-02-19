Survivor 16 Şubat 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 16 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Marcus için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Cumali Akgül, bireysel dokunulmazlık sahibi Funda Alkayış'ın kararıyla ikinci eleme adayı Yağmur Banda ve haftanın performans birincisi Ramazan Kalyoncu'nun kararıyla üçüncü eleme adayı da Marcus oldu.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Cumali, Yağmur ve Ramazan için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'den elenen ilk isim önümüzdeki günlerde açıklanacak.