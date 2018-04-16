Survivor 15 Nisan 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 15 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Cumali Akgül, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı Damla Can oldu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Cumali Akgül ve Hakan Hatipoğlu diğer eleme adayları olarak çıkmıştı.

İsimlerin belirlenmesinin ardından Cumali Akgül, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.