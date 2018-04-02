Survivor 1 Nisan 2018 kim elenecek?

Survivor 2018'in 25 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda için SMS oylaması yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nevin Yanıt, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Birsen Bekgöz ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda oldu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Nevin, Birsen ve Yağmur için SMS oylaması yapıldı.

Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.