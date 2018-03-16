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Sürünerek soydular! O hırsızların mesleği şok etti...

Sürünerek soydular! O hırsızların mesleği şok etti...

İstanbul’da, bir tekstil şirketine yerde sürünerek girip çelik kasayı açarak soygun yapan çetenin 2 üyesi "yok artık" dedirtti... Hırsızlar, daha önce zorla çek senet tahsilatı yaptıkları için açığa alınan 2 polis memuru çıktı. Meslektaşlarınca yakalanan 2 polis tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:53 - Güncelleme: 16-03-2018 10:03

İSTANUL Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat günü saat 05.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde park halindeki bir araçtan şüphelendi. Kimlik kontrolü yaptıkları, araçtaki iki kişi polis olduklarını, açığa alındıklarını söylediler. Devriyeye devam eden polis ekipleri yarım saat sonra ayrı caddeden geçerken kontrol ettikleri araç aynı yerde duruyordu.

50 BİN LİRA, 9 BİN 800 DOLAR, 8 BİN 500 DOLAR: Kontrol için araca doğru giderken içindeki iki kişi yaya olarak kaçtı. Çalıntı olduğu anlaşılan araç, önünde park halinde bekledikleri tekstil şirketine aitti. Polis, tekstil şirketine girince çelik kasasının zorlanarak açıldığını farketti. Şirket yetkililerine haber verildi. Çelik kasadan 50 bin TL, 9 bin 800 dolar, 8 bin 500 euro ve çok sayıda çek-senet alındığı belirlendi. Şirkette bulunan 5 aracın da anahtarı alınmıştı.

İŞADAMI KALDIRIP, TAHSİLAT YAPMIŞLAR: Asayiş Şube Gasp Büro ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Tekstil şirketine ait aracı terkederek kaçan 2 kişinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli M.Y(29) ve H.O.B (30) olduğu saptandı. 2 polisin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında, bir işadamının başka bir kişiye olan borcunu ödemesi için kaçırılarak tehdit edilmesi olayına karıştıklarının belirlenmesi üzerine haklarında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındıkları tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER: Çete üyesi 3 kişinin de şirkete girip çelik kasayı açarak soygunu yaptıkları belirlendi. Gasp Büro ve ilçe ekipleri, soygunun üzerinden 12 saat geçmeden 2 polisi Bahçelievler’de gizlendikleri evde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen polisler tutuklandı. Soygun olayına karışan 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 10:30 GÖRECEKSİNİZ 3 AY SONRA SERBESTLER.

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