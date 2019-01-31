Sürücünün refleksi çocuğun hayatını kurtardı

Brezilya'da bir sürücü, bir anda yola çıkan kız çocuğuna çarpmak üzereyken son anda aracını durdurmayı başardı.

Brezilya'da güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Görüntülerde kardeşinin yanından ayrılan bir küçük kızın, yoldaki araçları kontrol etmeden hızla yolun karşısına koştuğu görülüyor.

Seyir halindeki siyah bir otomobil sürücüsünün ise çocuğu fark etmesi ile aracını aniden durdurduğu; kız çocuğunun kıl payı kurtulduğu görülüyor.