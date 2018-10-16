Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti.

Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü Esra Acar (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.

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Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

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Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Esra Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

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Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı


Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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