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Sürücü kurslarına düzenleme ehliyet alacaklar dikkat

Sürücü kurslarına düzenleme ehliyet alacaklar dikkat

Sürücü kurslarına yeni düzenleme yolda. Yakın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü kursu açılabilecek.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 13:48 - Güncelleme: 29-01-2019 13:48

Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü kursu açılabilecek. Türkiye’de toplam 3 bin 522 sürücü kursunun bulunduğu ve her dönem ortalama 70 bin ehliyet eğitiminin verildiği sektörde, temsilciler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor.

Sektördeki bu durumu dikkate alan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurumları Genel Müdürlüğü, bundan sonra bu kurumların açılış izninin kota kapsamına alınacağını aktardı. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi öngörülen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 adet kurs açılabilecek.

Yönetmelik ve sorunlar, İstanbul Ticaret Odası’ndaki ‘Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Değerlendirme’ toplantısında ele alındı.

ARAÇ SAYISI MİNİMUM 3 OLACAK
Toplantıda yeni yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, “Kurslardaki minimum araç sayısı üç olacak” dedi. Yenilenecek yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik de, lise mezunlarının iki yıl çalıştıktan sonra motorlu taşıtlar sürücü kursunda usta öğretici olarak göreve başlaması belirtildi.

Sektör temsilcileri ise kurs açılması için müstakil bina şartının kaldırılmasını isterken, araçlarda ÖTV ve KDV’nin kalkması ve akaryakıt desteği istedikleri aktarıldı. Ayrıca, KOSGEB ve esnaf kredilerinden faydalanabilmek, ruhsat harcının her yıl değil de sadece kurum açılırken bir kere verilmesi, taban fiyat uygulaması için maddi destek, kurum müdürlerinin girebileceği ders saati sayısının artırılması ve sınavda sabit güzergah uygulamasının kalkmasını istedikleri belirtildi.

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Kaynak : İHA

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