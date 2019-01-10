Sürpriz transfer! Fenerbahçe Neymar'ın kankasını alıyor

Fenerbahçe'nin Brezilya'da Parana'da forma giyen orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için girişimlere başladı ve kulübünden 11 Aralık Cuma gününe kadar süre istedi.

Sürpriz transfer! Fenerbahçe Neymar'ın kankasını alıyor

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile güçlendiren Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ı da transfer etmek isterken gündemde yeni bir isim var. Sarı-lacivertli yönetim, scout ekibinin çalışmaları ve Ersun Yanal'ın ekibinin de değerlendirmeleri sonucunda Brezilya ekiplerinden Parana'da forma giyen 18 yaşındaki Jhonny Lucas için temasa geçme kararı aldı. Oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Fenerbahçe, kulübü ile de kısa süre içinde temasa geçmek üzere planlarını yaptı.

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Sürpriz transfer! Fenerbahçe Neymar'ın kankasını alıyor

OYUNCUYA AVRUPA'DAN TALİPLER VAR: Parana'da orta sahada görev alan ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen genç oyuncuyu Avrupa'da Juventus başta olmak üzere birçok takım da takip ediyor. Brezilya'dan Vasco da Gama takımının da bonservisini ya da bir kısmını almak için girişimlerde bulunduğu oyuncu, Avrupa'ya transfer olmaya daha sıcak bakıyor.

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Sürpriz transfer! Fenerbahçe Neymar'ın kankasını alıyor

ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜK BİR OYUNCU: Parana'da görev almaya başladığında defansif bir pozisyonda değerlendirilen oyuncu, maçlar ilerledikçe hocasından daha serbest bir rol kapmayı başardı. Oyunun iki yönünde de takımının önemli isimlerinden biri olan 18 yaşındaki 1,70'lık sağ ayaklı futbolcu, 22 karşılaşmada görev aldı ve 2 de gol attı.

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Sürpriz transfer! Fenerbahçe Neymar'ın kankasını alıyor

HENÜZ MİLLİ OLMADI: Brezilya U20 takımının formasını da hazırlık maçlarında 4 kez giyen Lucas, henüz resmi maçlarda milli olamadı.

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