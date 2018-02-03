Sürpriz karar çıldırttı! Grid Kızları'ndan feminist tepkisi

Formula 1 yarışları öncesinde, pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan ve ‘grid kızları’ olarak adlandırılan hostesler artık olmayacak. Pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından Grid Kızları tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Formula 1 yöneticilerinin ‘günümüz toplum kurallarına uymayan kullanım’ gerekçesiyle işten çıkardığı grid kızları, feministlere ateş püskürdü. Twitter’da seslerini yükselten kızlar, kadın hakları savunucuları yüzünden mesleklerinden olduklarını söyledi.

Kadın haklarını savunan kadınların başkalarına karışmasını komik bulduğunu ifade eden Rebecca Cooper “Sevdiğimiz ve gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık” dedi. Lauren-Jade Pope, “Feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık grid kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi zorlamıyor. Bu bizim tercihimiz!” yazdı.