  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sürpriz isim AK Parti'den aday adayı oldu!

Sürpriz isim AK Parti'den aday adayı oldu!

ŞIRNAK’ta 3 yıldır görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, AK Parti’den İstanbul Milletvekili adaylığı için emeklilik dilekçesi verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-04-2018 15:48 - Güncelleme: 28-04-2018 15:48

2018 Seçimleri için istifalar gelirken AK Parti'den milletvekilliği için sürpriz isim emekliliğini istedi. 

2015 yılından bu yana Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Hacı Murat Dinçer, İstanbul’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçesi verip, görevini bıraktı. Emeklilik dilekçesi veren Dinçer, dün aday adaylık için başvuru yaptı. Değişik zamanlarda çıkan çatışmalarda 4 kez yaralanan Dinçer, 5 Şubat 2016 günü bir grup teröristin saldırısı üzerine çıkan çatışmada, 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı belgesi almıştı.

2015 yılında gönüllü olarak Şırnak’a geldiğini söyleyen Dinçer, "O günden beri halkımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çukur ve barikat dönemini beraber atlattık. FETÖ ile mücadelemiz oldu. 15 Temmuz'da yine halkımızla beraber hain darbe girişimini önlemek için girişimlerimiz oldu. 25 yıllık meslek hayatımın sonunda, milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçemi verdim. Bundan sonra kendi uzmanlık alanım olan terörle mücadele alanındaki hizmetlerimi, meclis çatısı altında sürdürmek istiyorum. Özellikle FETÖ ile gerekli olan mücadeleyi meclis çatısı altında sürdürmeyi düşünüyorum. Terörle ilgili devlet memuru olarak yapamadığım bir takım projelerim var. Onları Allah nasip ederse 25 yıllık tecrübemi kullanarak, meclis çatısı altında hayata geçirmek istiyorum"dedi.

TERÖRLE MÜCADELE HALKLA BERABER OLUR

Halka dokunmadan terörle mücadelenin olmayacağını belirten Dinçer; "Terörle mücadele halkla beraber, halkın desteği ile olur. Halka dokunmadan terörle mücadele yapma imkanınız yoktur. İkircikli, iki yüzlü dokunuşlar değil, gerçekten neticeye götürecek, sonuç getirecek dokunuşlar gerekir. Zaten bölge halkımız genel itibari ile teröre karşı bir tepki vermektedir. Ben bu seçimi ikinci kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Amacım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, ona destek verebilecek bir seviyede, mevkide olmak. Teveccüh gösterirlerse teşkilatımın özellikle bana olan iltifatı oldukça fazladır. Teşkilatımın özlük hakları ile ilgili ellimden geleni yapacağımı da buradan açıklıyorum" dedi.

ŞIRNAK’TAN AYRILMAK ZOR

Şırnak’tan ayrılmanın zor olduğunu belirten Dinçer, "Şırnak benim için çok özel bir yer. Buranın insanından, doğasından, atmosferinden ayrılmak beni oldukça üzüyor. Ben Şırnak’ı Şırnak beni çok seviyor. El ele büyük acılar ve sevinçler yaşadık. Düğünlerde, taziyelerde, ölümlerde, kalımlarda, çatışmalarda hep beraber olduk halkımızla. Beni bir evlatları gibi bağırlarına bastılar. Ben kendimi her zaman Şırnaklı gibi hissedeceğim. Şırnak’tan ayrılmak zor. Bunu Şırnak’ta görev yapanlar bilir" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sürpriz isim AK Parti'den aday adayı oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yaa 28 Nisan 2018 16:05 Tetikçiler tek tek deşifre oluyor.

    CEVAP YAZ 2 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro