Sürpriz aşk! Sinan Akçıl, Özcan Deniz'in eski aşkını kaptı

2015'te Özcan Deniz ile yaşadığı aşk sayesinde şöhret olan oyuncu Buse Narcı'nın, popçu Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İddiaya göre çift Çeşme tatili sırasında yakınlaştı. Çiftin şimdilik kimseye ilişkilerini duyurmak istemediği öğrenildi.
TELEFONU ELİNDEN DÜŞÜRMEMİŞTİ
Buse Narcı’nın elinden cep telefonunu düşürmemesi, denize girerken bile mesaj yazması Sinan Akçıl'la ilişkisinin olduğu şeklinde yorumlandı.
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