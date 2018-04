Sürpriz anket! Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy alıyor?

Menderes YILDIRIM 15 Nisan 2018 13:04 Benim Adayım; Rahmetli Adnan MENDERES' in, Aynı İsmi Taşıyan ve şuan ELLİ (50) Yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Estetik Cerrah Prof Dr. Adnan MENDERES Olması durumunda, Sn Erdoğan' ın Cumhurbaşkanı Seçilme ŞANSININ OLMAYACAĞINA İnanıyorum ! ! ! Keşke CHP + İYİ + SP + DP + DYP + ANAP + Ve Diğer Milletin Bağrından Çıkan Partilerin ADAYI Rahmetli Adnan MENDERES' in Torunu, Prof Dr. Adnan MENDERES' in Olmasını Canı Gönülden BEKLİYORUM ! ! ! Saygılarımla