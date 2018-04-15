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Sürpriz anket! Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy alıyor?

Sürpriz anket! Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy alıyor?

Ankara kulislerinde flaş iddia... AK Parti'nin yaptırdığı iddia edilen ankete göre Meral Akşener'in oy oranı yüzde 26, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 20... İlker Başbuğ için yüzde 22 'evet' derken, Haluk Koç için yüzde 18, İlhan Kesici için ise yüzde 21 'evet' dedi...

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 12:36 - Güncelleme: 15-04-2018 13:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim" dediği anketle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. AK Parti anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı kadar Meral Akşener, muhtemel cumhurbaşkanı adayları da soruldu. AK Parti'nin yaptırdığı iddia edilen ankette, AK Parti MHP ittifakının oy oranı ile Afrin operasyonunun AK Parti-MHP ittifakına oy katkısına cevap arandı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla” demişti. Akşener'in bahsettiği anketle ilgili flaş iddialar gündeme geldi. O ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, ‘Cumhur İttifakı’na katkısı yüzde 1 civarında kaldı.

AKŞENER SORUSU... Ankette hem Meral Akşener'in muhtemel cumhurbaşkanlığı seçimindeki kişisel oyu hem de Saadet Partisi ile ittifak yapılması durumunda alacağı oy soruldu seçmene... Meral Akşener'in kişisel oyu yüzde 26 civarında çıkarken, “İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?” sorusuna “evet” diyenlerin oranı yüzde 32 çıktı.

LİDERLERE NE KADAR OY ÇIKTI?.. Ankette ‘Şu anda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa olası adaylar yüzde kaç oy alır?’ diye de sordu. Sonuçlar çarpıcı. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı… İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oy oranı yüzde 26 çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 20.2 olarak tespit edildi.

İLKER BAŞBUĞ, İLHAN KESİCİ... Ankette, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un adaylıkları da soruydu. Ankete katılanların yüzde 21’i Kesici’ye oy vereceğini, yüzde 18'i Haluk Koç’a, yüzde 22'si de "İlker Başbuğ’u Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Menderes YILDIRIM 15 Nisan 2018 13:04 Benim Adayım; Rahmetli Adnan MENDERES' in, Aynı İsmi Taşıyan ve şuan ELLİ (50) Yaşındaki Dokuz Eylül Üniversitesi Estetik Cerrah Prof Dr. Adnan MENDERES Olması durumunda, Sn Erdoğan' ın Cumhurbaşkanı Seçilme ŞANSININ OLMAYACAĞINA İnanıyorum ! ! ! Keşke CHP + İYİ + SP + DP + DYP + ANAP + Ve Diğer Milletin Bağrından Çıkan Partilerin ADAYI Rahmetli Adnan MENDERES' in Torunu, Prof Dr. Adnan MENDERES' in Olmasını Canı Gönülden BEKLİYORUM ! ! ! Saygılarımla

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