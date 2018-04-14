Suriyeliler Rus bayrakları ile sokaklarda

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıkladı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi, "Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi. İran ise harekata "Operasyonu şiddetle kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" tepkisini verdi.
RUSYA'DAN CEVAP: ŞİDDETLE KINIYORUZ Rusya'nın Washington Büyükelçisi, "Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi. İran ise harekata "Operasyonu şiddetle kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" tepkisini verdi. NATO ise harekata destek bildirisi yayınladı. Saldırıda 100'den fazla Tomahawk kullanıldı. Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha ettiği bilgisini geçti. Rusya da "Roketlerin çoğu havada imha edildi" dedi. Trump yönetimi geçen yıl da Suriye'yi vurmuştu.
TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki harekata ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekatının "memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.
Saldırının ardından gece başkent Şam’ın sokaklarında sessizlik hakim olurken, gün aydınlığında Suriyeliler sokağa çıkmaya başladı.
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