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Suriyeli muhaliflerden flaş Soçi kararı!

Suriyeli muhaliflerden flaş Soçi kararı!

Suriyeli muhaliflerden Rusya'da yapılması planlanan Soçi zirvesiyle ilgili bir son dakika karar geldi. Suriyeli muhalifler Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 12:49 - Güncelleme: 30-01-2018 12:49

AA'nın haberine göre, Suriyeli muhalif gruplar, Rusya'da düzenlenen Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne katılmak üzere giden Suriye muhalefet heyeti, kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

TEMSİL YETKİSİNİ TÜRKİYE'YE VERDİ: Bu nedenle kongreye katılmama kararı alan Suriye muhalefeti heyeti, temsil yetkisini Türk heyetine verdi. Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların Türkiye tarafından takip edileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında sürece ilişkin, bugün telefon görüşmesi gerçekleşti.

SADECE REJİM BAYRAĞINI GÖRÜNCE VAZGEÇTİLER

Kongreye katılmak üzere dün gece saatlerinde Ankara'dan Soçi'ye gelen Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, havaalanındaki afişlerde yalnızca rejim bayrağının yer aldığını görmeleri üzerine çıkış yapmayı reddetmişti.

TÜRKİYE'Yİ SEDAT ÖNAL TEMSİL EDİYOR

Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

TÜRKMENLER 40 KİŞİYLE TEMSİL EDİLECEKTİ

Suriye muhalefetinde laik kesimi temsil eden Rande Kasis grubundan çağırılan muhalif sayısı ise 53.Türkmenler, eğer toplantıya katılsaydı, 40 kişi ile temsil edilecekti. Aladdin Zayat, Raja Talli, Mehmet Enver Mecni, Zedun el Zubi, Rim Turkmani gibi isimler Türkmen davetli listesindeydi.

1500 KİŞİNİN GİTMESİ PLANLANIYOR

Bağımsız listesi altında Suheyl Lawand, Ammar Manna, Malek Hafez gibi isimlerin olduğu 10 kişi var.

Soçi'de yapılacak Demokratik Suriye Kongresi'ne Suriye rejiminden de temsilcilerin olduğu toplam 1500 kişinin gitmesi planlanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • xtr 30 Ocak 2018 13:52 ÖSO, böylece ayrılıkçı olduğunu, suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğunu açıkça deklere etmiş oldu. Türkiye'nin başını ağrıtacaktır göreceksiniz.

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