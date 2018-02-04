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Suriyeli muhalifler Rus uçağını mı düşürdü?

Suriyeli muhalifler Rus uçağını mı düşürdü?

AFP'nin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre Suriyeli muhalifler bugün bir Rus uçağı düşürdü. Savaş uçakları bölgede haftalardır saldırı düzenliyordu.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 18:33 - Güncelleme: 04-02-2018 00:19

Suriye'de muhaliflerin İdlib ilinin doğu kırsalında Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. İdlib ilinin doğu kırsalı ve güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.

Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, AA muhabirine, Esed rejimine ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.

Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini ifade etti.

Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde uçak düşmeden hemen önce pilotun paraşütle atladığı görülüyor. Ancak pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de muhalifler tarafından düşürülen uçağın Rus uçağı olduğunu ve uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib’de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. 

Rus pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ifade edilen açıklamada, pilotun El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi. 

Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2018 00:01 BU TUZAĞA DÜŞTÜK. BİZ ZATEN RUSYA İLE BİRLİKTE GİRDİK AFRİNE. HEP UYUYORUZ BEYLER

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