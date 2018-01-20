Suriyeli kız canlı bomba sanıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

Suriyeli kız canlı bomba sanıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

ADANA'da, cami önünde yüzünü eşarpla gizleyip sırt çantasıyla yol kenarında şüpheli hareketler yapan 20 yaşındaki Suriyeli genç kız, 'Canlı bomba' olabileceği düşünülerek ihbar edildi. Sevk edilen ekiplerin bulduğu genç kız, aynı bölgede kaçırılan ablasını kurtarmak için kendisinin de kaçırılmasını beklediğini ileri sürdü. Olay, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunanlar kaldırımda sırt çantalı, yüzünü gizleyip sürekli saatini kontrol eden genç bir kızın tedirgin hareketlerinden şüphelinin 'Canlı bomba' olabileceğini düşünerek polisi aradı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler'in yoğun olduğu bölgede 'Canlı bomba' eylemi olabileceği ihbarı üzerine polis, alarma geçti. Bulvara çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.

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Suriyeli kız canlı bomba sanıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

"KAÇIRILMAYI" BEKLİYORMUŞ: Kısa sürede bölgeye gelen polisler, kaldırımda bekleyen Suriyeli kızı bulup üst araması yaptı. Çantasında günlük kıyafetler bulunan genç kıza polis tercüman yardımıyla neden yüzünü gizlediğini sordu. İsmi açıklanmayan Suriyeli kız, Adana'da oturdukları bölgede sürekli Suriyeli genç kızların Halep'e kaçırıldığını, birkaç gün önce ablasının da aynı yöntemle arabaya bindirilip kaçırıldığını ileri sürerek, şöyle dedi: "Yanıma birkaç parça eşya aldım. Ablamı kaçıranlar, bizim kardeş olduğumuzu anlamasın diye yüzümü gizledim. Belki beni de kaçırırlar, ablamın yanına giderim diye düşündüm. Onu çok özledim kurtarmak istiyorum."

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Suriyeli kız canlı bomba sanıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

Genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ancak polis ailesinin ablanın kaçırıldığına yönelik herhangi bir şikayeti olmadığı, Adana'da da son aylarda sadece 19 yaşındaki bir Suriyeli kızının kaçırıldığına yönelik ihbar yapıldığı bildirildi.

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Suriyeli kız canlı bomba sanıldı! Şok gerçek ortaya çıktı

Genç kızın ifadesi ile ilgili iddialar araştırılıyor.

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