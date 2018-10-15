Suriye'den yeni bir tehlike daha geliyor!

Suriye'den gelen toz bulutu, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da etkisini gösterdi. Suriye'nin kuzeyinden gelerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz fırtınası, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve çevre illeri etkisi altına alan toz fırtınasına karşı uzmanlar yaşlılar ile çocuklara uyarılarda bulundu.Toz bulutunun olduğu saatlerde dışarı çıkılmama uyarısı yapan uzmanlar, solunum sorunu olanların da dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.