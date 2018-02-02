Suriye'den Türkiye'ye Afrin tehdidi: 'Gereken yapılacaktır!'

Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Suriye hükümetinden yapılan açıklamada “Suriye topraklarına izin verilmeden giren yabancı güçler saldırganlık ve işgali temsil ediliyor. Gereken yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Suriye Dışişleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na da birer mektup yazdı. Devlet ajansında verilen bilgiye göre mektupta, “Türkiye rejimi artık kimseyi ikna edemeyen yalanlarını yaymaya ve Suriye’deki askeri saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışmaya devam ediyor” denildi.

Mektupta, Türkiye’nin BM Şartı’nda meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51’inci maddeye atıf yaptığı belirtildi; “Bu durum, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’de masum sivillere karşı işlediği korkunç suçları meşrulaştırmak için kullandığı yöneteme benziyor” denildi.

Erdoğan'dan şaşırtan açıklama! Gerekirse Afrin'e giderim

Afrin'deki teröristler milli silahlarla vuruluyor! Hepsi de...

Bomba iddia! Polise Afrin görevi geliyor