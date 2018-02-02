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Suriye'den Türkiye'ye Afrin tehdidi: 'Gereken yapılacaktır!'

Suriye'den Türkiye'ye Afrin tehdidi: 'Gereken yapılacaktır!'

Suriye hükümetinden Türkiye'ye Afrin tehdidi geldi. Yapılan açıklamada TSK ve ÖSO'nun sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili çok sert ifadeler kullanıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 18:22 - Güncelleme: 02-02-2018 00:23

Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Suriye hükümetinden yapılan açıklamada “Suriye topraklarına izin verilmeden giren yabancı güçler saldırganlık ve işgali temsil ediliyor. Gereken yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Suriye Dışişleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na da birer mektup yazdı. Devlet ajansında verilen bilgiye göre mektupta, “Türkiye rejimi artık kimseyi ikna edemeyen yalanlarını yaymaya ve Suriye’deki askeri saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışmaya devam ediyor” denildi.

Mektupta, Türkiye’nin BM Şartı’nda meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51’inci maddeye atıf yaptığı belirtildi; “Bu durum, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’de masum sivillere karşı işlediği korkunç suçları meşrulaştırmak için kullandığı yöneteme benziyor” denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 01:35 Tehdit eder tabiki, çakallar meydanı boş buldu

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