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Suriye'den Türkiye'ye 2 top mermisi atıldı!

Suriye'den Türkiye'ye 2 top mermisi atıldı!

HATAY'ın Yayladağı ilçesine, Suriye tarafından atılan 2 top mermisi düştü. Ölen ve yaralanan kimse olmazken, atışa angajman kuralları çerçevesinde karşılık verildi.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 17:23 - Güncelleme: 02-01-2018 17:23

HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Kızılçat Mahallesi'ne, sınırın Suriye tarafından atılan 2 top mermisi düştü.

Top mermisinin düştüğü kırsal alanda kimsenin olmaması, can ve mal kaybını önledi. Angajman kuralları çerçevesinde top atışı yapılan Suriye'deki noktaya misliyle karşılık verildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.

Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • İŞGALCİ 02 Ocak 2018 22:08 Müslümanları kim birbirine kırdırmak istiyorsa.. O atmış veya attırmıştır.

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