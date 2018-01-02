Suriye'den Türkiye'ye 2 top mermisi atıldı!

HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Kızılçat Mahallesi'ne, sınırın Suriye tarafından atılan 2 top mermisi düştü.

Top mermisinin düştüğü kırsal alanda kimsenin olmaması, can ve mal kaybını önledi. Angajman kuralları çerçevesinde top atışı yapılan Suriye'deki noktaya misliyle karşılık verildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.

Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.