Suriye'den sert açıklama! Afrin'i kurtaracağız

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Beşar El Caferi, Doğu Guta’nın tamamını “radikal teröristlerden kurtarma saatinin yaklaştığını” söylediği konuşmasında, Doğu Guta’daki sivillerin insani koridorlara “canları pahasına akın edip Suriye ordusuna sığınmalarının batılı devletler ve terör örgütlerin iddialarını çürüttüğünü” savundu.

Caferi, Suriye ordusunun Halep ve Deyrezzor’u kurtardığı gibi Doğu Guta’yı da kurtararak halkının can ve mal güvenliğini temin ettiğini de öne sürdü.

AFRİN TOPRAKLARI KURTARILACAK: Caferi Suriye’nin toprakları üzerinde hiçbir terör ya da yabancı gücün varlığını kesinlikle kabul etmeyeceğini, Golan ve Afrin dahil Suriye topraklarının her karışının terör ve düşmancı güçlerden kurtarılacağını söyledi.



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