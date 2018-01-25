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Suriye'den haddini aşan Afrin açıklaması

Suriye'den haddini aşan Afrin açıklaması

Suriye'yin kan gölüne çeviren Beşar Esad'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad'dan Afrin konusunda hadsiz bir açıklama geldi. Mekdad Afrin'e operasyon düzenleyen Türkiye için işgalci tabirini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 13:31 - Güncelleme: 25-01-2018 13:31

İngiliz yayıncılık kurumu BBC'ye konuşan Esad rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, son dönemdeki 'haddini aşan' açıklamalarına bir yenisini ekledi. Rejimin bakanı Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı "işgal" olarak niteledi.

Türkiye'nin sınırlarını terör gruplarından korumak için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin Esad rejiminden gelen haddini aşan açıklamalar sürüyor. 

Mekdad harekâtla ilgili olarak harekatın Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlali olduğunu söyledi ve işgal olarak nitelendirdi. 

RUSLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ: Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mekdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum" cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE CEVAP VERİYORUZ

Mekdad, BBC muhabirinin 'askeri karşılık verecek misiniz?' cevabı üzerine, "Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz." dedi. Mekdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır" cevabını verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • hain komşular 25 Ocak 2018 13:37 kahpe esed ve kankası iran,etraflarına pislik saçıyor...

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