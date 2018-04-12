Suriye'den flaş açıklama: 'Batı'yı sorumlu tutarız'

Sputnik'in haberine göre Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, OPCW heyetinin ülkeye varışında herhangi bir gecikme olması durumunda Batı'yı sorumlu tutacaklarını söyledi.

Suriyeli diplomat ''Batılı devletler, OPCW heyetinin görevini engellemeye ve işlerine müdahale etmeye çalışıyor'' dedi.

BM: "BAĞIMSIZ SORUŞTURMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında bağımsız soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısına katılan Mistura, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, "Duma'daki kimyasal saldırılarda bağımsız soruşturmaya ihtiyacımız var" dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Mistura, bununla ilgili gelişmelerin üzücü olduğunu ancak kendilerinin diyaloğa bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de demokrasi ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin en yakın fırsatta başlatılması gerektiğinin altını çizdi.