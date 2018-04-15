Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleri

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN International’ın edindiği uydu görüntüleri, vurulan bölgelerdeki yıkımı ortaya koydu.

Amerikan CNN International’ın internet sitesinin manşetinde, Suriye’deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflara göre, Esed rejimi ve Rusya’nın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldı.