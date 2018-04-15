Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleri

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN International’ın edindiği uydu görüntüleri, vurulan bölgelerdeki yıkımı ortaya koydu.

Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleri

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN International’ın edindiği uydu görüntüleri, vurulan bölgelerdeki yıkımı ortaya koydu.

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Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleri

Amerikan CNN International’ın internet sitesinin manşetinde, Suriye’deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflara göre, Esed rejimi ve Rusya’nın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldı.

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Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleri

Cumartesinin ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı. Saldırıların başlamasının hemen ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

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Suriye'deki tesisler böyle vuruldu! İşte uydu görüntüleri

ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye’nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

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