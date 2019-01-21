Suriye'de YPG ve ABD'nin ortak devriyesine saldırı!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.
5 KİŞİ ÖLDÜ
ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı. Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü.
DÖRT ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılının son günlerinde Suriye'deki 2 bin Amerikan askerinin çekileceğini duyurmuştu. Çekilme takvimi henüz netlik kazanmış değil.
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