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Suriye'de YPG ve ABD'nin ortak devriyesine saldırı!

Suriye'de YPG ve ABD'nin ortak devriyesine saldırı!

Suriye'de YPG ve ABD'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:05 - Güncelleme: 21-01-2019 14:05

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ
ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı. Olayda, YPG/PKK'lı teröristlerden 5 kişi öldü. 

DÖRT ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılının son günlerinde Suriye'deki 2 bin Amerikan askerinin çekileceğini duyurmuştu. Çekilme takvimi henüz netlik kazanmış değil.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Bir Uzman 21 Ocak 2019 14:25 MİT iyi iş çıkarıyor, ama sonuçları vahim olabilir.

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