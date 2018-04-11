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Suriye'de son durum! Savaş başladı mı? O harita ne için?..

Suriye'de son durum! Savaş başladı mı? O harita ne için?..

Esed rejiminin Doğu Guta'daki son kimyasal katliamının ardından tansiyon yükseldi... ABD ve koalisyon Suriye'yi vurmak için son hazırlıkları yaparken, Rusya'dan tehdit üstüne tehdit geliyor... Sivil yolcu uçakları, Suriye üzerinden uçmamaları için uyarıldı...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 09:27 - Güncelleme: 11-04-2018 10:15

SURİYE'de 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?.. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ile Rusya'nın bilek güreşi sonucu kilitlendi... ABD donanması Harry Truman uçak gemisi ve diğer savaş gemilerini Akdeniz'e sevk etti... Rus gözetleme uçakları sürekli havada iken, Rusya, Doğu Akdeniz'i 'tatbikat bölgesi' ilan etti... Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Suriye hava sahasını kullanan tüm sivil uçaklara önümüzdeki 72 saat içinde rota değiştirip bölgeyi kullanmamaları yönünde bilgilendirme yaptı... İşte Suriye'den en son gelişmeler...

ABD GEMİLERİ VE TRUMP... Son 24 saate ABD donanmasının Harry Truman uçak gemisi ve diğer savaş gemilerini Akdeniz'e sevk etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika turunu Suriye için iptal etmesi öne çıktı. BM Güvenlik Konseyi'nde ise ABD ile Rusya birbirlerinin verdiği tasarıları veto ederek diplomatik kanalların açık kalmasına büyük darbe vurdu. 

GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN BİRŞEY ÇIKMADI... BMGK'da kozlarını bir kez daha paylaşan ABD ve Rusya, birbirlerinin Suriye tasarılarını engelledi. ABD ve müttefiklerini bir kez daha tehdit eden Rusya'nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia, "Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" dedi. BM'deki ABD temsilcisi Nikki Haley ise, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek" dedi.

TRUMP'A 'VUR', PUTİN'E 'KARŞILIK VER' BASKISI... İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya’da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Suriye’ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptığını, Rus ordusunun da füze imhası için tatbikata başladığını yazdı. ABD’de de Cumhuriyetçi milletvekilleri Başkan Donald Trump’a Suriye’yi vurması için baskı yapıyor.

Rusya'nın ABD savaş gemilerini engellemek için Doğu Akdeniz'de tatbikat bölgesi ilan ettiği ya da etmeye hazırlandığı iddia edildi. Ancak şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi...

RUSYA TATBİKATA BAŞLADI... Buna karşılık Suriye ordusunun alarma geçtiği ve birçok askeri üssü saldırı ihtimaline karşı boşalttığı da gelen haberler arasında. Rusya'nın ABD ya da koalisyonun Suriye'yi vurması ihtimaline karşı tüm üslerini alarm durumunda tutarken, hava kontrol uçaklarının da 24 saat aralıksız uçtuğu belirtiliyor. Öte yandan Rusya'nın Doğu Akdeniz'i tatbikat bölgesi ilan ettiği iddiaları gündeme geliyor. BBC Türkçe’nin aktardığı haberde, Rusya’nın dün akşam itibariyle füze imha tatbikatına başladığı bilgisi yer aldı. Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ‘alçaktan uçan uzun menzilli seyir füzelerini tespit etmek ve yok etmek için askeri tatbikat’ yaptığı belirtildi.

SİVİL UÇAKLARA 'SURİYE ÜZERİNE GİTMEYİN' UYARISI... Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) dün gece yarısı yaptığı açıklamada, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya seyir (kruz) füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği uyarısını yaptı. Hava yolu şirketleri, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

ÜÇ ÜLKEDEN HAVA YOLLARINA UYARI... Reuters’in haberine göre, ABD ve olası harekattaki en önemli müttefikleri Britanya, Fransa ve Almanya’daki sivil havacılık kuruluşları, havayolu şirketlerine Suriye hava sahasına girmemeleri için uyarıda bulundu. Kimyasal silah saldırısı iddiasıyla ilgili Britanya ve Fransa ABD’ye askeri olarak da tam destek veriyor. Almanya da politik destek veriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Vatan 11 Nisan 2018 10:09 Paylaşım başladı... İran orda mısın? Bakalım sana ne verecekler? Akıllanmadınız bir türlü, Suriye halkına zulmedilmeseydi, müslüman müslümanı öldürmeseydi birlik olabilseydik bunlar yaşanır mıydı? Şimdi leş yiyicilerin Suriye yi ve Akdeniz in kaynaklarını yalayıp yutmalarını engelle bakalım yapabiliyorsan.

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