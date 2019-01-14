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Suriye'de son dakika şok gelişme! YPG/PKK Deyrizor'a girdi

Suriye'de son dakika şok gelişme! YPG/PKK Deyrizor'a girdi

SURİYE 'den bir son dkika sıcak haber geldi. Suriye topraklarının üçte birini elinde bulundıran terör örügütü YPG/PKK Deyrizor'un bir beldesini daha aldı. Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilindeki belde DEAŞ'in elindeydi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 11:07 - Güncelleme: 14-01-2019 11:07

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yardımıyla Şiife beldesini terör örgütü DEAŞ'tan aldı. 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, son bir haftadır koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı Şiife beldesini ele geçirdi.DEAŞ'ın Irak sınırındaki Deyrizor'da elinde yalnızca Süse ve Bagoz beldeleri kaldı.

DEYRİZOR'DA SON DURUM: YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten 2 gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti. 

PKK SURİYE TOPRAKLARININ ÜÇTE BİRİNİ ELİNDE TUTUYOR: DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esad rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

AZEZ'E SIZMA GİRİŞİMİ: Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Azez ilçesinde mayınlı tuzak kurması sonucu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Halep'in Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Kefer Kaşır beldesinde konuşlu terör örgütü unsurları, Azez'e sızma girişiminde bulunarak, muhaliflerin kullandığı askeri yol güzergahına mayın döşedi.

TEL RIFAT'TA SİVİLLERE CANLI BOMBA TUZAĞI: ÖSO'nun cephe hattında yaptığı devriye sırasında mayının infilak etmesi sonucu, araçtakilerden 2'si ağır yaralandı, biri hayatını kaybetti. Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, sık sık muhaliflerin cephe hatlarına saldırıyor ve sivil yerleşim yerlerinde canlı bomba saldırıları düzenliyor.

TÜRKİYE SINIRA SEVKİYAT YAPIYOR: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.Çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren, İskenderun Garı'na geldi.Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

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Kaynak : AA

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  • Ankaralı 14 Ocak 2019 12:02 Harita eski. Afrin yeşil renkli olacaktı...

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