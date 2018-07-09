Suriye'de sıcak gelişme! İsrail uçağı düşürüldü

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın akşam saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

Beşar Esad rejimi, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ilindeki askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın akşam saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

FÜZELER VE BİR UÇAK İMHA EDİLDİ

Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı." ifadelerine yer verildi. İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.