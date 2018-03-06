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Suriye'de Rus uçağı düştü onlarca ölü var...

Suriye'de Rus uçağı düştü onlarca ölü var...

Suriye'de Rus uçağı düştü... Rusya, son dakika açıklamasıyla uçakta bulunan 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu...

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:42 - Güncelleme: 06-03-2018 17:12

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre, Rusya'nın Suriye'deki hava üssünde bir taşıma uçağının düştüğünü açıkladı.

PİSTE 500 METRE KALA: Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığını açıkladı.

32 KİŞİDEN KURTULAN YOK: Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

YERE ÇAKILMADAN ÖNCE ATEŞ ALMADI: Diğer taraftan yetkililer, uçağın yere çakılmadan önce ateş almadığını belirtti. Bu açıklama, uçağın bir saldırı nedeniyle düşmediği şeklinde yorumlanıyor. Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

MUHALİFLER JET DÜŞÜRMÜŞTÜ: Şubat ayında muhalifler İdlib'de bir Rus Su-25 savaş jetini düşürmüştü. Uçaktaki pilotun ölmüştü.

SURİYE ORDUSUNA AİT AN-26 UÇAĞI 3 SENE ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ: Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil. Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı  Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü. An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • Neden dusun 06 Mart 2018 18:52 Kurdler abd avrupa gibi medini milletlerden destek goruyor. Biz rusya iran pakistan gibi berber ulkelerden destek goruyoz. Neden acaba

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