Suriye'de roketli saldırı! Onlarca ölü var

Reuters ve AP'nin haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'da bir pazar yerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Reuters'e göre 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişide yaralandı.



İHA'nın geçtiği habere göre ise, Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.