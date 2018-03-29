Suriye'de rejim gözünü Rakka'ya dikti

Aldıkları direktifler doğrultusunda hareket eden proje terör örgütleri, Suriye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Amerika'nın menfaatleri doğrultusunda desteklenen teröristler; kimi zaman çatıştı, kimi zaman el sıkıştı. Yaşananlardan zarar görenler ise, sivil insanlar oldu.

Terör örgütleri arasındaki kirli anlaşmayı son olarak Rakka'da gördük. Tüm bölgelerde çatışmalara giren YPG ile DEAŞ, Amerika'nın verdiği direktifler kapsamında Rakka'da el sıkıştı ve yönetim el değiştirdi. Kamyonlara bindirilen DEAŞ'lı teröristler, YPG'li teröristler tarafından el sallanarak uğurlandı. Amerika'nın bölgedeki petrol kaynaklarına hakimiyet sağlamak için desteklediği terör örgütü YPG, Zeytin Dalı Harekatı ile adeta bozguna uğradı.

Örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerden biri olan Rakka'da da çatışmalar yakında başlayabilir. Suriye BM Temsilcisi Beşşar el Caferi, rejim güçleri olarak Rakka'yı işgalden kurtaracaklarını söyledi.

Dev operasyon için hazırlıkların başladığının sinyalini veren Caferi, bölgedeki silahlı militanların yok edilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını açık bir şekilde ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra herkesten yardım isteyen terör örgütü YPG yandaşları, son olarak Esad'ın posterlerini taşımaya başlamıştı. Bazı noktalara da rejim bayrakları asılmıştı.

  • Güncel 29 Mart 2018 09:19
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