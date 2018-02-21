Suriye'de öldürülen Rus paralı askerler! Aileleri anlattı...

7 Şubat günü Suriye'nin petrol bölgesi Deyrizor'da ABD askerleri tarafından yüzden fazlasının öldürüldüğü Rus paralı askerlerle ilgili tartışma sürerken, o çatışmada ölen üskerlerin aileleri konuşmaya başladı.

Suriye'de öldürülen Rus paralı askerler! Aileleri anlattı...

SURİYE'in enerji yataklarının büyük bölümünü barındıran Deyrizor'daki PKK/PYD gruplarına yönelik Esed yanlısı güçlerin saldırısına ABD çok sert cevap vermiş ve 100'den fazla paralı Rus askerinin de aralarında olduğu 200'den fazla Esed askerini öldürdüğü iddia edilmişti. 7 Şubat'ta yaşanan bu olay, karanlık bazı paralı asker gruplarının operasyonlarını ortaya çıkardı. Bazı raporlar tek bir operasyonda 100 Rus'un öldüğünü söylerken resmi olarak bu sayı "bir kaç düzine". BBC Rusça Servisi Suriye'de paralı Rus askerlerin nasıl ve nerede öldüğünü araştırdı.

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Suriye'de öldürülen Rus paralı askerler! Aileleri anlattı...

Geçen yıl Eylül'de Severoonezhsk kasabasında yaşayan emekli Nina Atyusheva, oğlu Yevgeny Alikov'un Suriye'de öldüğünü haber veren bir telefon aldı. Bir hafta sonra Nina'nın evine bir tabut ve 5 milyon ruble (90 bin dolar) sigorta parasıyla biri geldi. Adam Nina'nın "küçük oğlunu" getirmek için Rusya'nın kuzeyine kadar 2,100 kilometre araba sürdüğünü söyledi. Adam parayı 5 bin rublelik tomarlar halinde mutfak masasına koydu. BBC bu kişiye ulaşmaya çalıştı ancak telefonu yanıtlayan kişi Suriye'deki Rus gönüllüler ile ilgili hiçbir şey bilmediğini ileri sürdü. (Yevgeny Alikov'un annesi Nina Atyusheva, oğlunun künyesiyle)

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Suriye'de öldürülen Rus paralı askerler! Aileleri anlattı...

ÖNCE UKRAYNA SONRA SURİYE: Yevgeny St. Petersbug'ta okudu, evlendikten sonra karısı ve üç çocuğuyla yaşamak için Moskova'ya taşındı. Nina 2014 ile Suriye'ye gittiği tarih arasında oğlunun Ukrayna'nın doğusuna gittiğini ve Luhansk'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların safında savaştığını söyledi. Ukrayna'dan sonra Suriye'ye gönderilmeden önce Rostov-on-Don'da bir eğitim üssünde bir ay kaldı. Rus medyasında Özel Askeri Şirketler (PMC) için çalışan savaşçıların Krasnodar bölgesinde bir üste eğitildikten sonra askeri uçaklarla Rostov'tan Suriye'ye gönderildiği haberleri sıklıkla yer alıyor.

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Suriye'de öldürülen Rus paralı askerler! Aileleri anlattı...

KİMLİK NUMARASI ÖZEL: Yevgeny geçen yaz ona 16 Haziran'da verilen bir pasaportla Suriye'ye vardı. Annesinin ölümünden sonra aldığı belgelerden birinde kimlik numarası M-3601 olarak görülüyor. Rus Savunma Bakanlığı'nın askerlere verdiği numaralarda Rus alfebesinden bir harf ve altı basamaklı bir sayı bulunuyor. Suriye'de PMC savaşçılarına verilen sayı sadece dört basamaklı.

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