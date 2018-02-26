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Suriye'de kritik gelişme: Putin emri verdi, koridor açılıyor!

Suriye'de kritik gelişme: Putin emri verdi, koridor açılıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Guta'da yerel saatle 09.00-14.00 saatleri arasında "Saldırılar dursun" emri verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu saatlerde sivillerin bölgeden ayrılması için insani koridor açılacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 17:16 - Güncelleme: 26-02-2018 17:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad rejiminin ablukasında bulunan Doğu Guta'da insani koridor açılması için her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması emrini verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da bu saatlerde sivillerin bölgeden ayrılması için insani koridor açılacağını söyledi.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

BM'DEN BİR AYLIK ATEŞKES KARARI: Kararda, insani yardımların Suriye genelinde 'güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve 'durumu ağır hasta ve yaralıların' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan 'gecikmeden' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

DOĞU GUTA'DA NELER OLUYOR: Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda. Yarısı çocuk, 400 bin civarı sivil var. Askeri muhalifler bölgeyi rejime karşı savunuyor. Rejim ve zaman zaman Rus uçaklarının saldırısıyla siviller ölüyor. Son üç ayda 700'den, son 3 günde 200'den fazla sivil can verdi. Son 3 ayda 185 çocuk, 109 kadın katledildi.

ESAD KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR: Halk, 5 yılı aşkın süredir abluka altında. Yaklaşık 1 senedir bölgeye yeterli gıda ve tıbbi malzeme sokulamıyor. Bebekler, çocuklar ve hastalar, yeterli beslenemedikleri ve tedavi edilemedikleri için can veriyor.Esad rejimi, kimyasal silah, varil, vakum, misket, sığınak delici bombalar ve havan toplarıyla öldürüyor.

3 KEZ KLOR GAZI KULLANILDI: Rejim, Doğu Guta'ya savaşın başından bu yana 46 defa kimyasal silah saldırısı düzenledi. 21 Ağustos 2013'teki katliamda bin 400'den fazla sivil öldürülmüştü. Rejim, bu yıl bölgede 3 defa klor gazı kullandı.

Rejim, 'terörizmle mücadele' bahanesinin arkasına sığınıyor. Doğu Guta'daki 'teröristlerin' sivilleri canlı kalkan yaptığını, başkenti füzelerle hedef aldığını iddia ediyor.

ESAD'IN SARAYI BÖLGEYE ÇOK YAKIN: Esad'in sarayı bölgeye, bomba seslerini duyacak, dumanları görecek kadar yakın. Başkentin içindeki tüm direnişi bitirmek istiyor.

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  • IYI 26 Şubat 2018 18:07 Fetö ve PKK rahatsız demek ki doğru yoldasın Soylu.

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