Suriye'de kıyamet kopacak! Bir açıklama da İsrail'den

Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder." şeklinde konuştuğunu yazdı.

Haberde, İran'a, İsrail'e karşı saldırı girişiminde bulunmamasını tavsiye eden yetkililerin, "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Esed rejimini haritadan ve dünyadan sileriz." dediği belirtildi.

NETANYAHU'DAN SURİYE UYARISI: Yerel basında çıkan haberlere göre ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlarından Suriye konusunda sessiz kalmalarını istedi. Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklamış, Tel Aviv yönetimi ise bunu reddetmişti.

İRAN: YANITSIZ KALMAYACAK

"Bu saldırı yanıtsız kalmayacak." şeklinde açıklama yapan İranlı bir yetkili, İsrail'e karşılık verileceği mesajını vermişti.

ÖSO: ABD'NİN SALDIRISINDA TAARRUZA GEÇERİZ!



Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bir komutanından ''ABD'nin olası Suriye saldırısının ardından, kaybettiğimiz bölgeleri gerei kazanmak ve yenilerini fethetmek için taarruza geçeceğiz'' açıklaması geldi.

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