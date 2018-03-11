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Suriye'de kirli pazarlık! BM Beşar Esad'a aracılık etti

Suriye'de kirli pazarlık! BM Beşar Esad'a aracılık etti

Suriye’nin Doğu Guta kentinde saldırılarını sürdüren Esad rejimi, bölgeye yardım konvoyunun ulaşması karşılığında muhaliflerin hapisteki El Kaidelileri serbest bırakmasını istedi. Suriyeli muhalifler, tahliye anlaşmasına BM’nin aracılık ettiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 10:40 - Güncelleme: 11-03-2018 10:40

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bir aylık insani ateşkes kararına rağmen Suriye’de muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta’da hava ve kara harekâtını sürdüren Esad rejimi, terör örgütü El Kaide’nin imdadına yetişti.

Abluka altında tuttuğu bölgedeki siviller için yardım konvoyuna izin veren Şam yönetimi, karşılığında Suriyeli muhaliflerden hapisteki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) militanlarını tahliye etmesini istedi. Serbest kalan teröristler, rejim otobüsleriyle İdlib’e gönderildi.

BM ARACI OLDU: El Cezire’nin haberine göre Kızıl Haç’a ait 13 araçlık insani yardım konvoyunun önceki gün Guta’ya girmesine izin veren Esad rejimi karşılığında Suriyeli muhaliflerin elindeki teröristleri talep etti. Bölge hapishanesinde bulunan El Kaide bağlantılı 13 HTŞ’li serbest bırakılırken, Esad’ın bölgedeki yedek gücü konumundaki terör örgütü üyeleri ve aileleri, rejime ait otobüslerle bölgeyi terk etti. Konu hakkında açıklama yapan muhalifler HTŞ’li militanların Guta’daki hapishaneden çıkarılarak gönderilmesi kararının ‘BM ve uluslararası bazı aktörler’ ile yapılan istişareler sonucunda alındığını bildirdi.

İDLİB’E TERÖR KUMPASI

Muhalifler Guta’da geçen sene tutuklanan El Kaidelilerin gönderildiğini aktardı. Teröristlerin İdlib’e gönderilmesi rejimin Doğu Guta sonrası muhaliflerin denetimindeki diğer bir bölgeye ‘El Kaide’ bahanesiyle operasyon düzenleyeceğine işaret ediyor. İdlib’de muhalifler ile HTŞ arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

YIKILAN CAMİDE EZANLAR SUSMUYOR

Suriye’de Esad’ın düzenlediği şiddetli saldırılar sırasında yıkılan Doğu Guta’daki Huzeyfe Camisinin 20 yıllık müezzini Ebu Gassan, enkaz haline gelen camide ezan sesinin kesilmesine izin vermiyor. Harabeye dönen sokaklarda yıkıntıların arasından geçerek Huzeyfe Camisine gelen Ebu Gassan, 5 vakit ezan okumaya ve tek başına da olsa namazlarını burada kılmaya devam ediyor. Bölgeye yönelik rejim saldırlarını anlatan Gassan, “Her yeri bombaladılar, kiliseleri bile vurdular” dedi. Gassan, “Benim için çok güzel anılarla dolu olan burayı, saldırılara rağmen terk edemedim” ifadelerini kullandı.

Yardım konvoyunun geçişine izin veren Esad rejimi, karşılığında muhaliflerden El Kaidelileri hapisten çıkarmasını istedi. Serbest kalan teröristler, rejim otobüsleriyle tahliye edildi.

SON 20 GÜNDE 976 SİVİL ÖLDÜ

Esad rejiminin El Kaideli teröristleri tahliyesinin ardından Doğu Guta’ya yönelik hava saldırıları hız kazandı. Haresta, Duma ve Mesraba beldelerine düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivil katledildi. Esad’ın kara ve hava operasyonunu sürdüğü bölgedeki son durumu aktaran Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son 20 günde 976 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katledilen sivillerden 200’e yakınını çocuk olduğunu vurgulayan Gözlemevi, rejimin kimyasal silah kullanımında da artış görüldüğünü kaydetti.

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