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Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?

İsrail, Şam rejiminin yanında savaşan Lübnan Hizbullah'ı ve İran destekli güçlere karşı harekat hazırlığında. Bu iddia önemli bir dijital yayın organında dile getirildi. İddiaya göre, İsrail, Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturmak için hazırlık yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 19:34 - Güncelleme: 01-02-2018 00:34

"İsrail işgal altında tuttuğu Golan tepelerinden doğuya ilerleyerek, Suriye içlerine doğru bir kara harekatı başlatabilir" iddiası, internet üzerinden yayın yapan Amerikan 'Intercept' isimli haber sitesine ait. İstihbarat haberleriyle dikkati çeken ve ana akım medyanın önem atfettiği site, İsrail'in Suriye topraklarında en az 40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge açmayı hedeflediğini yazdı.

Habere göre, harekat ile Şam yönetiminin yanında savaşan Lübnan Hizbullah'ı ve İran destekli güçlerin Hama şehrine kadar geriletilmesi hedefleniyor. Rejim karşıtı bazı muhalif gruplardan destek alacağı belirtilen İsrail ordusunun, Suriye topraklarında üç aşamada 'güvenli bölge' oluşturacakları vurgulanıyor.

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İlk aşamada Dürzi yerleşimi Hadar'ın güneyinden Suriye'ye girecek İsrail destekli muhalif güçler stratejik önemdeki Kuneytra kasabasına ve ardından Ürdün sınırındaki Rafid kasabasına inecekler. Buradan kuzeyde Şam'a kadar bir hat çizecek olan İsrail destekli rejim muhalifleri, burayı sınırdan itibaren 'güvenli bölge' ilan edecekler.

Amerikalı dış politika uzmanlarına göre, Suriye savaşına yeni bir boyut kazandıracak bu hamle İsrail'in Golan tepelerindeki varlığını da kalıcı hale getirecek. İsrail 1967'de işgal ettiği Suriye topraklarını iade etmeye yanaşmıyor. Golan tepeleri hem stratejik hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 01:37 Gelin bize yaklasin bakalim... Ortalarda biryerde bulusacaz gibime geliyor

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