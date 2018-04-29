Suriye'de flaş gelişme! Rejim güçleri ilerliyor

Suriye'de rejim güçlerinin Fırat'ın doğusunda ilerlemeye başladı. Reuters haber ajansı, Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda, terör örgütü YPG kontrolü altındaki bazı köyleri ele geçirdiğini iddia etti.

Esad rejiminin ele geçirdiği bölgenin Fırat'ın doğusunda, Irak sınırına yakın bir bölgede olduğu ifade edildi.

Habere Suriye devlet medyasını kaynak gösteren Reuters, rejimin Deyrizor bölgesindeki bazı köyleri ele geçirdiğini aktarırken, iki kesimin nadir olarak çatışmaya girdiği detayına yer verdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Esad'ın Deyrizor bölgesinde 4 köyü geri aldığını ifade etti.

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG, Rakka ve Deyrizor'a saldırıda bulunmak için Esad rejimiyle rekabet içine girmişti.