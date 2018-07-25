Suriye'de büyük saldırı! Ölü sayısı 150'yi geçti

Beşşar Esed rejimi hâkimiyetindeki Süveyde’de bugün en az 4 intihar saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırılarda 150'den fazla ölünün olduğu belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sabahtan beri süren saldırı ve çatışmalarda yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bölgede en az o kadar da yaralı bulunuyor. Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendi.

EN İŞLEK MEYDANDA İNTİHAR SALDIRISI: Suriye resmi televizyonu El İhbariye Süveyda vilayetinin aynı adaki başkenti Süveyde'deki bir sebze marketi ve işlek bir meydanda intihar saldırıları yaşandığını aktardı.

MOTOSİKLETLE CANLI BOMBA EYLEMİ: El İhbariye bindiği motosikletle birlikte üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren saldırganın ardından ikinci intihar saldırısının işlek bir meydanda yaşandığını belirtti.

3 KÖYE SALDIRI DÜZENLENDİ: Süveyde Valisi Amer al-Eshi güvenlik güçlerinin takip ettiği 2 diğer intihar bombacısını öldürüldüğünü, 3. saldırganın da yakalandığını aktardı. SANA, IŞİD militanlarının Süveyde'nin kuzeydoğusundaki 3 köye saldırı düzenlediğini de duyurdu.

BUGÜN EN KANLI SALDIRI DÜZENLENDİ: Süveyde'nin merkezi rejimin hâkimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DAEŞ'in varlığı sürüyor. Bugün, son aylarda rejim kontrolündeki bir bölgede gerçekleştirilen en kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bildiriliyor.