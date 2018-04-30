Suriye'de askeri üslerde büyük patlamalar onlarca ölü

Saldırı sonrası yangın çıktığı ve en az 38 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Patlamanın şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PATLAMALARIN ETKİSİYLE DEPREM MEYDANA GELDİ: Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı. Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

İSRAİL İDDİASI: İsrail Haaretz gazetesinin haberinde, saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddiaya yer verildi. Sky News Arabia kanalı da, muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılar sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.